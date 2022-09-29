За керівництва та контролю цього військовослужбовця окупаційні війська чинили звірства проти військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення.

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Що відомо про окупанта

Воєнним злочинцем є командир 8 гвардійської загальновійськової армії південного військового округу збройних сил росії – генерал-лейтенант андрій мордвічев.

Слідство встановило, що з лютого 2022 року він керував захопленням територій Донецької області й особисто брав участь у бойових діях проти ЗСУ. У його підпорядкування входять:

"1-й армійський корпус народної міліції",

низка окремих мотострілкових бригад незаконних збройних формувань так званої "днр",

батальйони танковий і "сомалі",

розвідбатальйон "спарта",

підрозділи ПВК "вагнер".

Мордвічев здійснював воєнне планування, координацію та управління цими окупаційними підрозділами у бойових діях. Також він віддав наказ захопити Маріупольський район, де за його вказівками росіяни руйнували цивільну та критичну інфраструктуру, вбивали мирних мешканців.

Перебуваючи на території окупованої частини Маріуполя, мордвічев провів нараду із кадировим, затвердивши план остаточного захоплення міста, блокування та подальшого штурму "Азовсталі" з безжалісним убивством українців, які залишалися всередині,

– мовиться в повідомленні СБУ.

Воєнному злочинцю повідомили про підозру

Наразі андрію мордвічеву повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

частина 2 статті 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій);

частина 2 статті 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Днями СБУ повідомила про підозру російським омонівцям, які розстрілювали евакуаційні колони під час окупації Гостомеля.

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