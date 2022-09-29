При руководстве и контроле этого военнослужащего оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения.

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Что известно об оккупанте

Военным преступником является командир 8 гвардейской общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил россии – генерал-лейтенант андрей мордвичев.

Следствие установило, что с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против ВСУ. В его подчинение входят:

"1-й армейский корпус народной милиции",

ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований так называемой "днр",

батальоны танковый и "сомали",

разведбатальон "спарта",

подразделения ЧВК "вагнер".

Мордвичев осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях. Также он отдал приказ захватить Мариупольский район, где по его указаниям россияне разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.

Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, мордвичев провел совещание с кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокирования и последующего штурма "Азовстали" с безжалостным убийством украинцев, которые оставались внутри,

– говорится в сообщении СБУ.

Военному преступнику сообщили о подозрении

Сейчас андрею мордвичеву сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

часть 2 статьи 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военный действий);

часть 2 статьи 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).

На днях СБУ сообщила о подозрении российским омоновцам, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля.

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