Жизнь под знаком смерти
Впечатляет, но массовые убийства мирных жителей в Украине для офицеров из Главного вычислительного центра стали абсолютно рутинным делом.
По крайней мере, по звонкам Багнюка видно, что в то же утро, когда Россия начала октябрьские обстрелы, он как ни в чем не бывало первым делом списывается с сайтом по продаже монет (Багнюк – ярый нумизмат).
А его коллега майор Роман Курочкин в те же часы, когда управляемые ракеты обрушиваются на детские площадки, торгуется с проститутками о цене услуг (The Insider удалось получить доступ к его учетной записи на сайте знакомств, где он проводит половину рабочего времени, зарегистрировавшись под именем Сергей).
Что известно об убийцах мирных украинцев
- Наведением ракет на мирные города Украины занимается секретное подразделение Главного вычислительного центра Генштаба Вооруженных сил РФ.
- В частности, журналистам удалось идентифицировать имена 30 палачей, причастных к уничтожению украинцев.
- В основном – это молодые мужчины и женщины, разделенные на три команды. Каждая из них занимается программированием маршрутов для отдельных типов ракет ("Калибров", "Искандеров" и Х-101).
К теме – кто наводит ракеты на мирных украинцев: смотрите видео