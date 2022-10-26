Жизнь под знаком смерти

Впечатляет, но массовые убийства мирных жителей в Украине для офицеров из Главного вычислительного центра стали абсолютно рутинным делом.

По крайней мере, по звонкам Багнюка видно, что в то же утро, когда Россия начала октябрьские обстрелы, он как ни в чем не бывало первым делом списывается с сайтом по продаже монет (Багнюк – ярый нумизмат).

А его коллега майор Роман Курочкин в те же часы, когда управляемые ракеты обрушиваются на детские площадки, торгуется с проститутками о цене услуг (The Insider удалось получить доступ к его учетной записи на сайте знакомств, где он проводит половину рабочего времени, зарегистрировавшись под именем Сергей).

Что известно об убийцах мирных украинцев

Наведением ракет на мирные города Украины занимается секретное подразделение Главного вычислительного центра Генштаба Вооруженных сил РФ.

В частности, журналистам удалось идентифицировать имена 30 палачей, причастных к уничтожению украинцев.

В основном – это молодые мужчины и женщины, разделенные на три команды. Каждая из них занимается программированием маршрутов для отдельных типов ракет ("Калибров", "Искандеров" и Х-101).

К теме – кто наводит ракеты на мирных украинцев: смотрите видео