Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал. Он отметил, что Кремль использует такие информационные кампании для создания определенного давления на определенные элиты, в первую очередь – в европейских странах.

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Путин говорил о ядерном оружии в Украине еще в 2014 году

Подоляк отметил, что россияне не понимают, что никто не воспринимает их слова серьезно.

"Я бы вообще советовал господину Шойгу звонить в Эритрею или Северную Корею. Это будет намного полезнее. Он хотя бы услышит понятные для него тезисы – какие он будет говорить и которые будут ему говорить", – отметил советник председателя ОП.

Он добавил, что аналогичные заявления президента России Владимира Путина – это самоповтор. Ведь можно даже не слушать кремлевского диктатора, потому что уже известно, что он будет говорить, в частности:

что Россия воюет в Украине с НАТО;

Кремль знает о биолабораториях в Украине, подготовке "грязной бомбы" и т.д.

То есть, Путин это говорил 8 месяцев назад, а до этого он говорил это в 2014, 2015, 2016 годах. То есть он настолько предсказуемый человек, что все, что он будет говорить, мы с вами уже знаем. И я хочу, чтобы мы на будущее понимали, что все, что он будет говорить, мы уже видели, уже слышали, и все их мотивации – понятны,

– объяснил Подоляк.

По его словам, в отличие от того, что происходило в феврале 2022 года, сейчас весь цивилизованный мир знает, что "грязная бомба", которую придумала Россия – это большой информационный фейк.

Однако есть и другая причина этого фейка – Кремль хочет как-то остановить контрнаступление ВСУ и ищет разные возможности, как это сделать. По мнению Подоляка, захватчики думали сначала вбросить информацию о подготовке "грязной бомбы", а затем использовать ядерное оружие, похожее по мегатоннам, и обвинить в этом Украину.

"Так вот сегодня и это зафиксировано, что такого они уже сделать не смогут. Потому что все уже будут понимать, что любые использование ненормированного конвенционного оружия – это будет исключительно история Российской Федерации. Украина ведет войну в прямом эфире, ведет свою оборонную войну, освобождает свои территории, и это все видят и понимают мотивации и ненужность любых не только "грязных бомб", а любых вообще запрещенных методов ведения войны", – подытожил советник главы ОП.

Шойгу рассказывает всем, что Украина готовит "грязную бомбу"

Российский министр обороны Сергей Шойгу 23 октября позвонил по телефону главам оборонных ведомств Франции, Великобритании и Турции. После этого он дозвонился даже в Пентагон.

Шойгу рассказывал всем, что Украина будто бы готовит "грязную бомбу", чтобы ударить ею по своей территории, однако ему никто не поверил. Более того, министру обороны России подчеркнули, что страны продолжат поддерживать наше государство, а Кремль получит мощный ответ, если решит использовать "грязную бомбу" или ядерное оружие.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что слова Шойгу – это бред. Также он пригласил миссии МАГАТЭ и ООН, ведь все ядерные объекты на территории Украины открыты для проверки.

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