Так, відповідне рішення щодо застосування ядерної зброї мають ухвалити 5 людей, які є рівними між собою й російський диктатор не може їм наказати піти на такий крок. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Ядерна риторика сильно перебільшена
Вони мають сісти, обговорити, прийняти консолідоване рішення та запустити спеціальний протокол,
– пояснив Черник.
За його словами, до складу цієї п'ятірки входять ФСБ та міноборони Росії й наразі вони навряд зможуть порозумітися щодо цього питання. Крім того, ланцюжок запуску навіть ракет Х-101, якими сьогодні обстрілювали Україну є дуже довгим. Цілком ймовірно, що його "перебиватимуть".
"Ядерна риторика сильно перебільшена. Я в жодному разі її не применшую – "ядерну рушницю" дістали та махають нею, але до повноцінного пострілу ще доволі далеко", – констатував військовий експерт.
Черник пояснив, наскільки великою сьогодні є ядерна загроза: дивіться відео
Ядерна загроза з боку Росії: останні новини
- За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну в російській армії нібито обговорювався сценарій ядерного удару по Німеччині. Розмову окупантів перехопили західні спецслужби під час маневрів їхнього флоту в Балтійському морі.
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