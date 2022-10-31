Так, відповідне рішення щодо застосування ядерної зброї мають ухвалити 5 людей, які є рівними між собою й російський диктатор не може їм наказати піти на такий крок. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Ядерна риторика сильно перебільшена

Вони мають сісти, обговорити, прийняти консолідоване рішення та запустити спеціальний протокол,

– пояснив Черник.

За його словами, до складу цієї п'ятірки входять ФСБ та міноборони Росії й наразі вони навряд зможуть порозумітися щодо цього питання. Крім того, ланцюжок запуску навіть ракет Х-101, якими сьогодні обстрілювали Україну є дуже довгим. Цілком ймовірно, що його "перебиватимуть".

"Ядерна риторика сильно перебільшена. Я в жодному разі її не применшую – "ядерну рушницю" дістали та махають нею, але до повноцінного пострілу ще доволі далеко", – констатував військовий експерт.

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