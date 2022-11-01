Про це нагадав секретар РНБО Олексій Данілов. Він нагадав Медведєву декілька простих речей, які заступник голови Ради безпеки Росії має запам'ятати.

Важливо Відчуває близький кінець Росії: Медведєв знову кинувся жахати ядерною війною

Данілов наголосив, що всі території, окуповані Росією, будуть повернуті. Це стосується Молдови, Грузії, Японії та інших країн. Також секретар РНБО заявив, що Білорусь також буде звільнена від російських окупантів. Окремо він прокоментував погрози Росії щодо застосування ядерної зброї проти України.

Загроза та застосування ядерної зброї Росії – це акт суїциду. Росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу,

– зазначив Данілов.

Він також наголосив, що кінцева мета України та всього світу – денуклеаризація Росії

Більше про чергові погрози Медведєва

1 листопада Медведєв заявив, що перемога України у війні призведе до розвалу Росії, і щоб не допустити такого розвитку подій, вона може піти на крайні заходи. Зокрема, застосувати ядерну зброю.

Нові погрози Медведєва були оприлюднені на тлі провалів Росії в Україні, а також евакуації її колаборантів та частини військового угруповання у Херсонській області на лівий берег Дніпра. Це викликає дуже гостру реакцію у російському суспільстві.

Це вже не перші бредні Медведєва

Раніше Медведєв заявив, що для стабільності енергопостачання в Україні "треба визнати правомірність вимог Росії у межах так званої спеціальної військової операції". Тобто фактично Росія погрожує Україні ракетними обстрілами по енергетичній інфраструктурі, якщо наша влада не погодиться на капітуляцію.

В Офісі Президента констатували, що це – фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні.

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