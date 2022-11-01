Об этом напомнил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он напомнил Медведеву несколько простых вещей, которые заместитель председателя Совбеза России должен запомнить.

Важно Чувствует близкий конец России: Медведев снова бросился ужасать ядерной войной

Данилов подчеркнул, что все территории, оккупированные Россией, будут возвращены. Это касается Молдавии, Грузии, Японии и других стран. Также секретарь СНБО заявил, что Беларусь также будет освобождена от российских оккупантов. Отдельно он прокомментировал угрозы России по применению ядерного оружия против Украины.

Угроза и применение ядерного оружия России – акт суицида. Россия окончательно превратится во врага номер один для всего мира,

– отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что конечная цель Украины и всего мира – денуклеаризация России

Больше об очередных угрозах Медведева

1 ноября Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу России, и, чтобы не допустить такого развития событий, она может пойти на крайние меры. В частности, применить ядерное оружие.

Новые угрозы Медведева были обнародованы на фоне провалов России в Украине, а также эвакуации коллаборантов и части военной группировки в Херсонской области на левый берег Днепра. Это вызывает очень острую реакцию в российском обществе.

Это уже не первые бредни Медведева

Ранее Медведев заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине "надо признать правомерность требований России в рамках так называемой специальной военной операции". То есть фактически Россия угрожает Украине ракетными обстрелами по энергетической инфраструктуре, если наши власти не согласятся на капитуляцию.

В Офисе Президента констатировали, что это фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне.

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