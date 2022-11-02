Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он также отметил, что понятно, что любые ядерные угрозы – это уже ИПСО.
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"Расен ли риск применения такого оружия – реальный. Нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий", – убежден Николай Давидюк.
Применение Россией ядерного оружия
Николай Давидюк также добавляет, что это война, и мы не можем сейчас говорить, что "нападет Путин или не нападет". У нас было немало людей, которые 23 февраля говорили, что следует спать спокойно. А оказалось, что эти люди были неправы.
Так же и здесь – лучше быть готовыми к любому варианту развития событий. Понятно, что это катастрофа для всего мира. Но мы переживем тактический ядерный удар, с потерями и жертвами, но российское государство его не переживет,
– говорит политолог.
По мнению Давидюка, следует понимать, если Россия ударит ядерной зроей – в нее полетят ракеты и уничтожат ее армию и флот. После этого это государство распадется, потому что без армии и флота удерживать это "государственное образование" они не смогут.
К слову – Какие ракеты Россия может получить от Ирана: смотрите видео
Использование Путиным ядерного оружия по территории Украины будет означать финал истории российского государства. Он (Путин – 24 канал ред.) – это понимает, поэтому пугает нас и сам боится.
Последние угрозы России в отношении ядерного оружия
- Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что победа Украины в войне приведет к развалу России. Поэтому страна-агрессорка может пойти на крайние меры – применить ядерное оружие.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил Медведеву , что угроза и применение ядерного оружия России – это акт суицида. Тогда страна окончательно превратится во врага номер один для всего мира.
- Несмотря на то, что заявления самого Путина по поводу ядерки в октябре несколько стихли, Россия проводит ядерные учения "Гром-2022".