Уже понад 8 місяців Росія веде повномасштабну війну проти нашої держави, однак звинувачує світ у тому, що він може посягнути на її територіальну цілість. Міноборони ворожої держави повідомило, що "у разі потреби" запустить ядерну ракету.

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Путін – "гарант" ядерної безпеки

Існують лише дві держави, що погрожують людству використанням ядерної зброї – це Росія та Північна Корея. Проте у Кремлі зуміли перекрутити все так, наче російський диктатор – "бореться зі світовою агресією" та взагалі не хоче ядерної війни, а натискання ядерної кнопки – це "єдиний спосіб врятувати" Росію.

Росія дотримується політики ядерного стримування, суворо та послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни. Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМУ (зброї масового ураження – 24 канал),

– написали в Міноборони.

Також там зазначили, що можуть запустити ядерну ракету, коли проти Росії застосують і звичайну зброю. Але це лише тоді за умов, якщо під загрозою буде цілісність терористичної держави.

Чи справді в Кремлі говорили про застосування ядерки

У багатьох виникають сумніви щодо того, чи справді російська влада може розв'язати ядерну війну. Чимало є людей, які сприймають заяви Путіна про застосування ЗМУ як блеф, але боятися є справді чого.

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Раніше американське видання The New York Times повідомляло, що вищі російські військові керівники нещодавно розмовляли про те, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю по Україні.

Як зазначають журналісти, сам Владімір Путін нібито не брав участі в цих обговореннях. Хоча це не відіграє ніякої ролі – сам факт про те, що Росія "розмірковує" про ядерку у 2022 році є неприпустимим.



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