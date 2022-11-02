Відповідну інформацію повідомила 2 листопада заступниця помічника секретаря Бюро з контролю над озброєннями Олександра Белл. За її словами, КНР розширює ядерні сили.

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Китай не хоче перемовин з США

У Пентагоні заявили, що Китай розширює свої ядерні сили. Ба більше, країна Східної Азії працює над тим, щоб до 2030 року мати тисячу ядерних боєголовок.

Відомо, що Пекін протягом тривалого часу:

чинив опір переговорам з Вашингтоном про контроль над озброєннями;

стверджував, що Сполучені Штати вже мають набагато більший арсенал ядерної зброї.

Як перший крок ми дуже хотіли б поговорити з ними про доктрини один одного, про кризове управління,

– заявила Олександра Белл.

Проте заступниця помічника секретаря Бюро з контролю над озброєннями пояснила, що, попри зусилля Вашингтона, США та Китай досі не почали працювати над цим питанням.

Олександра Белл пояснила, що країна сподівається на початок перемовин. Адже цього року вже 60-та річниця Кубинської ракетної кризи. Мовиться про 1962 рік, коли Сполучені Штати та Рядянський Союз були близькі до ядерної війни через радянські ракети на Кубі.

"Нам не потрібно повторювати це, щоб знати, що ми повинні сидіти за столом і спілкуватися один з одним", – сказала Белл.

Стосунки Китаю та США: коротко

Варто зауважити, що 22 жовтня в Китаї на третій термін правління прийшов Сі Цзіньпін. Він, підбиваючи результати своєї роботи, заявив, що Пекін прагне мирного об'єднання з Тайванем, однак не виключає і силового вирішення цієї "проблеми".

Попри розбіжності щодо Тайваню, Китай заявив, що співпрацюватиме зі Сполученими Штатами, щоб "знайти шляхи порозуміння на користь обох".

Перед цим Китай сказав, що підтримуватиме Росію під лідерством Владіміра Путіна. Тобто країна надалі дотримується тільки прагматизму.

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