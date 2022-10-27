Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, це допоможе налагодити зв'язки обох сторін.

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Які домовленості щодо Тайваню

Як великі держави, Китай і Сполучені Штати повинні зміцнювати комунікацію та співпрацю, щоб допомогти забезпечити стабільність у світі.

При цьому Сі зазначив, що Китай та США розходяться у думках у тайванському питанні, а також у питанні відносин КНР та Росії. Крім того, китайський лідер засудив іноземне втручання у справи Тайваню та заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати проти нього силу.

Чи піде Китай війною на Тайвань: думки експертів

Політолог Олександр Антонюк роз'яснив, що Китай зараз точно спостерігає за бойовими діями в Україні. Сі Цзіньпін бажає перемоги Росії, однак відкрито її не підтримує. Цілком ймовірно, що Китай не буде дочікуватися завершення війни в Україні, а спробує паралельно напасти на Тайвань.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів про "перші дзвіночки" можливого наступу Китаю. Зокрема, якщо Китай буде готовий розпочати війну з Тайванем, він буде готовий ізолюватись від світу, умовно як Радянський Союз.

Сі Цзіньпін заявив, що питання майбутнього Тайваню має вирішити китайський народ. Проте Китай не відмовляється застосувати силу.

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