Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, Китай зараз точно спостерігає за бойовими діями в Україні. Сі Цзіньпін бажає перемоги Росії, однак відкрито її не підтримує.

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Китай може розраховувати, що США не потягнуть два фронти

Як наголошує Антонюк, зараз у світі триває боротьба диктатур та демократичного світу. Китай, як і Росія, не може змиритися, що поруч є сусід, який успішно розвиває демократію та йде вперед.

Цілком ймовірно, що Китай не буде дочікуватися завершення війни в Україні, а спробує паралельно напасти на Тайвань. У Пекіні можуть розраховувати, що Сполучені Штати та союзники не витримають такої війни на два фронти.

Це буде другий фронт і вища фаза 3 Світової війни. Думаю, США будуть робити все належне, щоб Китай не пішов на Тайвань. Бо тут вже стоїть питання ядерного протистояння,

– зазначив Антонюк.

Утім, навіть в цьому випадку можна уникнути ядерної війни. Але світ точно буде поставлений перед фактом, що 3 Світова війна набула ще більшого масштабу.

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Нагадаємо, 22 жовтня завершився з'їзд Комуністичної партії Китаю, на якому затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна. Він пішов вже на третій п'ятирічний термін. Для цього китайці робили зміни до Конституції.

У поправках посилили статус та повноваження очільника держави. Фактично вони ще більше зміцнили режим Сі Цзіньпіна. Під час своєї промови він наголосив, що питання Тайваню "ніколи не зникне з порядку денного".

На заході також стався дивний інцидент з попереднім лідером Китаю Ху Цзіньтао. Його за руки вивели зі з'їзду.