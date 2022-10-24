Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, Китай сейчас точно наблюдает за боевыми действиями в Украине. Си Цзиньпин желает победы России, однако открыто ее не поддерживает.

К теме Нападет ли Китай на Тайвань: правозащитник указал на "первые звоночки"

Китай может рассчитывать, что США не потянут два фронта

Как отмечает Антонюк, сейчас в мире идет борьба диктатур и демократического мира. Китай, как и Россия, не может смириться, что рядом сосед, который успешно развивает демократию и идет вперед.

По всей вероятности, Китай не будет дожидаться завершения войны в Украине, а попытается параллельно напасть на Тайвань. В Пекине могут рассчитывать, что США и союзники не выдержат такой войны на два фронта.

Это будет второй фронт и высшая фаза Третьей мировой войны. Думаю, США будут делать все должное, чтобы Китай не пошел на Тайвань. Потому что здесь уже стоит вопрос ядерного противостояния,

– отметил Антонюк.

Впрочем, даже в этом случае можно избежать ядерной войны. Но мир точно будет поставлен перед фактом, что Третья мировая война приобрела еще больший масштаб.

Антонюк допустил, нападет ли Китай на Тайвань: смотрите видео

Напомним, 22 октября завершился съезд Коммунистической партии Китая, на котором утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина. Он пошел уже на третий пятилетний срок. Для этого китайцы вносили изменения в Конституцию.

В поправках усилили статус и полномочия главы государства. Фактически они еще больше укрепили режим Си Цзиньпина. Во время своей речи он подчеркнул, что вопрос Тайваня "никогда не исчезнет с повестки дня".

На мероприятии также произошел странный инцидент с предыдущим лидером Китая Ху Цзиньтао. Его под руки вывели со съезда.