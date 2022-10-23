Си Цзиньпин продолжил свое правление в должности генерального секретаря компартии. После избрания лидер Китая объявил новый состав политбюро.

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Теперь в руках у Си Цзиньпина практически безграничная власть

В воскресенье, 23 октября, Си Цзиньпин официально стал самым влиятельным лидером со времен основателя Компартии Китая Мао Цзэдуна. Сразу после этого он представил новоизбранный высший руководящий орган, состоящий из лиц полностью приверженных ему.

Вследствие этого Си Цзиньпин окружил себя кругом, полностью лояльным к нему и только поддерживающим усиление его полномочий. Аналитики считают, что верность членов Постоянного комитета и Политбюро открывают перед главой Китая фактически неограниченную власть.

Важно отметить, что в обновленном составе Постоянного комитета не видно потенциального преемника Си Цзиньпина. Более того, старший научный сотрудник Школы публичной политики Ли Куан Ю Национального университета Сингапура отметил, что теперь есть лишь один "правильный" путь управления страной – путь руководителя Китая.

Это руководство будет сосредоточено на достижении политических целей Си, а не на реализации собственных планов того, что, по их мнению, лучше для страны,

– сказал Дрю Томпсон.

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Накануне в Китае внесли изменения в Конституцию: что нужно знать

На состоявшемся с 16 по 22 октября съезде Коммунистической партии Китая внесли ряд изменений в Конституцию Китая. Также на нем утвердили единоличное верховное лидерство Си Цзиньпина.

Поправки касались усиления статуса и полномочий руководителя. Фактически они направлены на укрепление авторитарности лидера Китая.

Кроме того, на съезде был утвержден состав из 300 членов Центрального комитета компартии. Стоит отметить, что Си Цзиньпинь подчеркнул во время своей речи на съезде, что вопрос Тайваня "никогда не исчезнет с повестки дня".

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