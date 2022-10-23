Сі Цзіньпін продовжив своє правління на посаді генерального секретаря компартії. Після обрання лідер Китаю оголосив новий склад Політбюро.

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Тепер в руках у Сі Цзіньпіна практично необмежена влада

У неділю 23 жовтня Сі Цзіньпін офіційно став найвпливовішим лідером з часів засновника Компартії Китаю Мао Цзедуна. Одразу після цього він представив новообраний вищий керівний орган, що складається з осіб повністю прихильних йому.

Унаслідок цього, Сі Цзіньпін оточив себе колом, яке повністю лояльне до нього і тільки підтримує посилення його повноважень. Аналітики вважають, що вірність членів Постійного комітету та Політбюро відкривають перед очільником Китаю фактично необмежену владу.

Важливо зазначити, що в оновленому складі Постійного комітету не видно потенційного наступника Сі Цзіньпіна. Щобільше, старший науковий співробітник Школи публічної політики Лі Куан Ю Національного університету Сінгапуру зауважив, що тепер є лише один "правильний" шлях управління країною – шлях очільника Китаю.

Це керівництво буде зосереджене на досягненні політичних цілей Сі, а не на реалізації власних планів того, що, на їхню думку, є найкращим для країни,

– сказав Дрю Томпсон.

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Напередодні у Китаї внесли зміни до Конституції: що треба знати

На з'їзді Комуністичної партії Китаю, що тривав від 16 до 22 жовтня, внесли ряд змін до Конституції Китаю. Також на ньому затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна.

Поправки стосувалися посилення статусу та повноважень очільника. Фактично, вони направлені на зміцнення авторитарності лідера Китаю.

Крім того, на з'їзді затвердили склад із 300 членів Центрального комітету компартії. Варто зазначити, що Сі Цзіньпінь наголосив під час своєї промови на з'їзді, що питання Тайваню "ніколи не зникне з порядку денного".

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