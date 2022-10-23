Сі Цзіньпін продовжив своє правління на посаді генерального секретаря компартії. Після обрання лідер Китаю оголосив новий склад Політбюро.
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Тепер в руках у Сі Цзіньпіна практично необмежена влада
У неділю 23 жовтня Сі Цзіньпін офіційно став найвпливовішим лідером з часів засновника Компартії Китаю Мао Цзедуна. Одразу після цього він представив новообраний вищий керівний орган, що складається з осіб повністю прихильних йому.
Унаслідок цього, Сі Цзіньпін оточив себе колом, яке повністю лояльне до нього і тільки підтримує посилення його повноважень. Аналітики вважають, що вірність членів Постійного комітету та Політбюро відкривають перед очільником Китаю фактично необмежену владу.
Важливо зазначити, що в оновленому складі Постійного комітету не видно потенційного наступника Сі Цзіньпіна. Щобільше, старший науковий співробітник Школи публічної політики Лі Куан Ю Національного університету Сінгапуру зауважив, що тепер є лише один "правильний" шлях управління країною – шлях очільника Китаю.
Це керівництво буде зосереджене на досягненні політичних цілей Сі, а не на реалізації власних планів того, що, на їхню думку, є найкращим для країни,
– сказав Дрю Томпсон.
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Напередодні у Китаї внесли зміни до Конституції: що треба знати
- На з'їзді Комуністичної партії Китаю, що тривав від 16 до 22 жовтня, внесли ряд змін до Конституції Китаю. Також на ньому затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна.
- Поправки стосувалися посилення статусу та повноважень очільника. Фактично, вони направлені на зміцнення авторитарності лідера Китаю.
- Крім того, на з'їзді затвердили склад із 300 членів Центрального комітету компартії. Варто зазначити, що Сі Цзіньпінь наголосив під час своєї промови на з'їзді, що питання Тайваню "ніколи не зникне з порядку денного".
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