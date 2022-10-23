Таку думку 24 каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Раніше повідомлялось про те, що Сі Цзіньпін найупливовіший у Китаї з часів Мао Цзедуна.

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Старі комуністи не цікавлять Сі Цзіньпіна

Харитонов розповів, що інцидент, який стався під час "коронації" Сі Цзіньпіна, демонструє, що йому не цікаві старі комуністи. Його попередника Ху Цзінтао вивели зі з'їзду під руки. Можливо, йому справді стало зле, але показово те, що не було заборонено відзняти цей момент.

Це показник того, що тепер є тільки Сі Цзіньпін. Він і є партія. Він і є Китай,

– зазначив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Сі Цзіньпін може більше підтримувати Росію

Він продовжив, що Сі Цзіньпін тепер може більше підтримувати Росію. Також імовірно він може напасти на Тайвань. Тепер він не має жодного контролю й може розпочати свою кампанію в Азії швидше. Крім того, МЗС Китаю "грається" і говорить про невпевність у тому, що саме іранськими дронами атакують Україну.

"Насправді Китай про все дуже добре знає, бо є головним бенефіціаром нинішнього Ірану", – зауважив Харитонов.

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Китай буде готовим до всього, якщо нападе на Тайвань

За його словами, якщо Китай буде готовий розпочати війну з Тайванем, він буде готовий ізолюватись від світу, умовно як Радянський Союз. Це означатиме, що їхні стосунки з Росією досягли максимуму й ресурсів вони мають достатньо. А також їхній внутрішній ринок готовий сам себе забезпечити.

Значить, Китай готовий до зламу світоустрою. Війна проти Тайваню означатиме війну з Японією, а тому можуть бути залучені США й, можливо, Південна Корея. Якщо Китай буде готовим зробити такий крок, це означатиме кінець старого світу,

– наголосив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

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