З'їзд Комуністичної партії стартував ще 16 жовтня. Фінальне засідання відбулося 22 жовтня.
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Несподівано просто під час з'їзду Ху Цзінтао – попередника Сі Цзіньпіна – вивели з залу під руки. Момент потрапив на відео.
Ху Цзінтао вивезли з залу: дивіться відео
Жодних офіційних коментарів не було. Журналісти припускають, що будь-які згадки про цей інцидент намагаються видалити. Водночас відео активно поширюють у мережі.
Сі Цзіньпін офіційно пішов на третій термін правління
Комуністична партія Китаю визнала лідерство Сі Цзіньпіна. Це, а також внесенням змін до статуту КПК, стало підсумком роботи з'їзду.
Вочевидь Сі Цзіньпінь перебуватиме при владі ще щонайменше 5 років. Під час з'їзду він виголосив промову, у якій підсумував останні роки своєї діяльності, а також – поділився планами на майбутнє.
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