З'їзд Комуністичної партії стартував ще 16 жовтня. Фінальне засідання відбулося 22 жовтня.

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Несподівано просто під час з'їзду Ху Цзінтао – попередника Сі Цзіньпіна – вивели з залу під руки. Момент потрапив на відео.

Ху Цзінтао вивезли з залу: дивіться відео

Former Chinese Pres. Hu Jintao is unexpectedly removed from the closing ceremony of the CCP congress on Saturday.



No official comment about Hu’s removal is given as the nation’s censors appear to scrub any references to him from the internet. pic.twitter.com/INiIcDzm9B — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 22, 2022

Жодних офіційних коментарів не було. Журналісти припускають, що будь-які згадки про цей інцидент намагаються видалити. Водночас відео активно поширюють у мережі.

Сі Цзіньпін офіційно пішов на третій термін правління

Комуністична партія Китаю визнала лідерство Сі Цзіньпіна. Це, а також внесенням змін до статуту КПК, стало підсумком роботи з'їзду.

Вочевидь Сі Цзіньпінь перебуватиме при владі ще щонайменше 5 років. Під час з'їзду він виголосив промову, у якій підсумував останні роки своєї діяльності, а також – поділився планами на майбутнє.

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