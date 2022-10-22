Съезд Коммунистической партии стартовал еще 16 октября. Финальное заседание прошло 22 октября.

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Неожиданно прямо во время съезда Ху Цзинтао – предшественника Си Цзиньпина – вывели из зала под руки. Момент попал на видео.

Ху Цзинтао вывели из зала: смотрите видео

Никаких официальных комментариев не было. Журналисты предполагают, что любые упоминания об этом инциденте пытаются удалить. В то же время, видео активно распространяют в сети.

Си Цзиньпин официально пошел на третий срок правления

Коммунистическая партия Китая признала лидерство Си Цзиньпина. Это, а также внесением изменений в устав УПК, явилось итогом работы съезда.

Очевидно, Си Цзиньпинь будет находиться у власти еще не менее 5 лет. Во время съезда он произнес речь, в которой подытожил последние годы своей деятельности, а также – поделился планами на будущее.

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