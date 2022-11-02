Соответствующую информацию сообщила 2 ноября заместитель помощника секретаря Бюро по контролю над вооружениями Александра Белла. По ее словам, КНР расширяет ядерные силы.

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Китай не хочет переговоров с США

В Пентагоне заявили, что Китай расширяет свои ядерные силы. Более того, страна Восточной Азии работает над тем, чтобы до 2030 года иметь тысячу ядерных боеголовок.

Известно, что Пекин в течение длительного времени:

сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями;

утверждал, что у Соединенных Штатов уже есть гораздо больший арсенал ядерного оружия.

Как первый шаг мы очень хотели бы поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении,

– заявила Александра Белл.

Однако заместитель помощника секретаря Бюро по контролю над вооружениями объяснила, что, несмотря на усилия Вашингтона, США и Китай до сих пор не начали работать над этим вопросом.

Александра Белл объяснила, что страна надеется на начало переговоров. Ведь в этом году уже 60-я годовщина Кубинского ракетного кризиса. Речь идет о 1962 году, когда Соединенные Штаты и Советский Союз были близки к ядерной войне из-за советских ракет на Кубе.

"Нам не нужно повторять это, чтобы знать, что мы должны сидеть за столом и общаться друг с другом", – сказала Белл.

Отношения Китая и США: коротко

Следует заметить, что 22 октября в Китае на третий срок правления пришел Си Цзиньпин. Он, подводя результаты своей работы, заявил, что Пекин стремится к мирному объединению с Тайванем, однако не исключает и силового решения этой "проблемы".

Несмотря на разногласия относительно Тайваня, Китай заявил, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы "найти пути взаимопонимания в пользу обоих".

Перед этим Китай сказал, что будет поддерживать Россию под лидерством Владимира Путина. То есть страна в дальнейшем придерживается только прагматизма.

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