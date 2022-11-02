Соответствующую информацию сообщила 2 ноября заместитель помощника секретаря Бюро по контролю над вооружениями Александра Белла. По ее словам, КНР расширяет ядерные силы.
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Китай не хочет переговоров с США
В Пентагоне заявили, что Китай расширяет свои ядерные силы. Более того, страна Восточной Азии работает над тем, чтобы до 2030 года иметь тысячу ядерных боеголовок.
Известно, что Пекин в течение длительного времени:
- сопротивлялся переговорам с Вашингтоном о контроле над вооружениями;
- утверждал, что у Соединенных Штатов уже есть гораздо больший арсенал ядерного оружия.
Как первый шаг мы очень хотели бы поговорить с ними о доктринах друг друга, о кризисном управлении,
– заявила Александра Белл.
Однако заместитель помощника секретаря Бюро по контролю над вооружениями объяснила, что, несмотря на усилия Вашингтона, США и Китай до сих пор не начали работать над этим вопросом.
Александра Белл объяснила, что страна надеется на начало переговоров. Ведь в этом году уже 60-я годовщина Кубинского ракетного кризиса. Речь идет о 1962 году, когда Соединенные Штаты и Советский Союз были близки к ядерной войне из-за советских ракет на Кубе.
"Нам не нужно повторять это, чтобы знать, что мы должны сидеть за столом и общаться друг с другом", – сказала Белл.
Отношения Китая и США: коротко
- Следует заметить, что 22 октября в Китае на третий срок правления пришел Си Цзиньпин. Он, подводя результаты своей работы, заявил, что Пекин стремится к мирному объединению с Тайванем, однако не исключает и силового решения этой "проблемы".
- Несмотря на разногласия относительно Тайваня, Китай заявил, что будет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы "найти пути взаимопонимания в пользу обоих".
- Перед этим Китай сказал, что будет поддерживать Россию под лидерством Владимира Путина. То есть страна в дальнейшем придерживается только прагматизма.
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