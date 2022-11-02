У КНДР сказали, нібито нещодавні випробування ядерної зброї були попередженням для Вашингтона та Сеула. Пхеньяну ввижається, начебто спільні навчання країн – "репетиція вторгнення".

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Секретар керівної Робочої партії Північної Кореї Пак Чен Чон назвав навчання "агресивними та провокаційними". Цей посадовець – довірена особа диктатора Кім Чен Ина.

Пак закидає Пентагону наміри "повалення північнокорейського режиму". Також він відреагував на коментарі південнокорейських військових, які попередили, що використання ядерної зброї поставить КНДР на "шлях самознищення". Втім, на думку Пака, ці попередження – "безглузді".

КНДР погрожує "жахливими наслідками"

Секретар заявив, якщо США та Південна Корея спробують використовувати збройні сили проти КНДР, спеціальні засоби негайно виконають свою стратегічну місію.

США та Південна Корея зіткнуться з жахливими наслідками та заплатять найжахливішу ціну в історії,

– пригрозив Пак.

Схожу заяву про "потужні заходи" видавало і МЗС КНДР. Проте офіційні особи США та Південної Кореї наполягають, заплановані навчання мають оборонний характер. Ніхто не збирається нападати на Північну Корею.

Зверніть увагу! США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.

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