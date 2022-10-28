Військові Південної Кореї зафіксували пуск "невстановленої ракети" з території КНДР. Відомо, що вона полетіла у напрямку Східного моря.

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Що відомо про запуск ракет

Згодом військові уточнили інформацію та вказали, що КНДР випустила дві балістичні ракети малої дальності. Запуск відбувся під час чергових навчань. Ракети впали у морі за межами виключної економічної зони Японії.

Нагадаємо, що США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман закликала КНДР утриматись від подальших дестабілізацій. За її словами, в Раді безпеки розуміють, що будь-яке застосування ядерної зброї неймовірно змінить світ.

Зазначимо, що КНДР вже не вперше запустила ракети в бік Японського моря. Подібне трапилося 9 жовтня, після того, як США та Південна Корея завершили спільні навчання.

Путін може звернутись по допомогу до КНДР

Росія розуміючи поразку, намагається заручитись підтримкою країн-вигнанців. Так, окрім Ірану, Кремль вивчає можливість домовленостей з Північною Кореєю.

Такі дії Росії у Державному Департаменті США оцінюють, як розпач. Однак, застерігають, що це не робить Росію менш небезпечною.

Раніше у КНДР офіційно заявили, що ніколи не постачали зброю або боєприпаси Росії і не планують цього робити.Там відкинули припущення США про ймовірну угоду щодо постачання зброї Росії.

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