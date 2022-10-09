Запуск ракет Кім Чен Ін здійснив у ніч з суботи на неділю 9 жовтня за місцевим часом. У США вже відреагували на цю подію.

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КНДР випустила нові ракети у бік Японського моря

Північна Корея випустила невизначену балістичну ракету в бік Японського моря в неділю (9 жовтня – 24 канал). Це трапилось після того, як напередодні Сеул і Вашингтон завершили військово-морські навчання за участю американського авіаносця,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) оголосив про сьому подібну провокацію за два тижні. Подробиць там не повідомили.

США знають про запуск ракет

Сполучені Штати Америки заявили, що їм відомо про те, що Північна Корея випустила балістичні ракети в бік Японського моря. За їхніми даними:

відомо про два запуски балістичних ракет;

США проводять тісні консультації з союзниками та партнерами;

за їхніми оцінками, ця подія не становить безпосередньої загрози для американського персоналу чи території, чи для їхніх союзників.

Проте Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США заявило, що запуск ракет підкреслює дестабілізуючий вплив програм КНДР щодо створення ядерної зброї та балістичних ракет.

Проте запевнили, що зобов'язання США щодо захисту Японії та Південної Кореї – незмінні.

Варто пригадати, що буквально 5 жовтня США та Південна Корея випустили ракети у відповідь на випробування КНДР. За даними ЗМІ, ракета Північної Кореї перелетіла через Японію. Це спровокувало шквал критики з боку ЄС та США.

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