Рада нацбезпеки Південної Кореї провела екстрене засідання після того, як Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети малої дальності, що стало шостим випробуванням за 12 днів.

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Ударна група авіаносців "Рональда Рейгана" зараз діє в Японському морі

Рада національної безпеки попередила, що провокація Північної Кореї зустріне більш потужну відповідь, як продемонструвала передислокація авіаносця "Рональда Рейгана" і його ударної групи в Східне море після запуску Пхеньяном ракети, що пролетіла над Японією у вівторок, 4 жовтня.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що американську авіаносну ударну групу буде передислоковано до Японського моря, що було схарактеризовано як "дуже незвичайний" крок, який означав "продемонструвати рішучу волю альянсу Південної Кореї і США відповідати на будь-які провокації чи загрози з боку Північної Кореї".

У ВМС США заявили, що не коментують майбутні операції. Представник 7 флоту США сказав, що "ударна група авіаносців "Рональда Рейгана" зараз діє в Японському морі".

Заява Південної Кореї щодо пересування ударної групи ВМС США викликала жорстку реакцію у КНДР.

"КНДР спостерігає за тим, як США створюють серйозну загрозу стабільності ситуації на Корейському півострові та поблизу нього, розміщуючи оперативну групу авіаносців у водах біля півострова", – йдеться у заяві МЗС Північної Кореї.

КНДР запустила ще дві балістичні ракети

У вівторок, 4 жовтня, КНДР вперше з 2017 року запустила балістичну ракету над Японією. Це призвело до повітряної тривоги в країні і тимчасового припинення руху поїздів у північній Японії. Ракета подолала близько 4500 кілометрів.

Після цього група винищувачів Південної Кореї та США здійснила спільний тренувальний виліт, під час якого корейський F-15K здійснив пуск двох бомб типу JDAM.

6 жовтня КНДР запустила ще дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря. Це вже шосте ракетне випробування Пхеньяну за останні 12 днів.

США відповідь на провокації КНДР вирішили скликати Радбез ООН.

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