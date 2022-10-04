Про це заявив офіційний представник США. Балістична ракета пролетіла над Японією і впала в Тихий океан.

До теми Повітряна тривога у Японії: КНДР запустила балістичну ракету уп'яте за 10 днів

Проте наразі малоймовірно, що Радбез вдасться до суттєвих дій.

Північна Корея не планує відмовлятися від ядерної зброї

Рада Безпеки ООН протягом багатьох років забороняла Північній Кореї проводити ядерні випробування та запускати балістичні ракети. Проти Пхеньяна посилювали санкції, щоб припинити фінансування ядерних програм.

Проте останніми роками Китай та Росія, які мають право вето, лобіювали пом'якшення санкцій ООН проти Північної Кореї. Це робили нібито для спонукання Пхеньяна повернутися до міжнародних переговорів, які зайшли в глухий кут.

Україна закликала посилити санкційний тиск

В українському міністерстві закордонних справ відреагували на запуск балістичної ракети КНДР. Речник Олег Ніколенко наголосив, що Україна рішуче засуджує загрозу, яку створили для Японії.

Це ще одне порушення резолюцій ООН. Провокація Пхеньяна підриває регіональну безпеку. Ми закликаємо посилити санкційний тиск на КНДР і вжити заходів для усунення санкційних лазівок, – написав Ніколенко.

Реакція США та ЄС

КНДР за менш як 2 тижні вп'яте запустила балістичну ракету у бік Японії. США назвали це небезпечним і нерозсудливим рішенням і наголосили – продовжать захищати Корею та Японію.

Крім цього, відреагував також очільник Європейської Ради Шарль Мішель. Він назвав це кричущим порушенням міжнародного права.

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