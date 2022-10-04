Запуск балістичної ракети КНДР у США називають небезпечним і безрозсудним рішенням. Ба більше, воно свідчить про те, що країна відверто ігнорує резолюції Ради Безпеки ООН, а також міжнародні норми безпеки.

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США продовжать обмежувати можливості КНДР

Відомо, що радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван уже спілкувався зі своїми колегами. Він провів телефонні розмови з генсеком Акібою Такео з Секретаріату національної безпеки Японії, а також директором Управління національної безпеки Кореї Кім Сон Ханом.

Він проконсультувався щодо належної, а також надійної спільної безпеки та міжнародної відповіді. Салліван також наголосив на тому, що США продовжать захищати Японію та Корею. У країні не полишатимуть зусиль, спрямованих на обмеження можливостей КНДР. Мовиться про використання нею заборонених балістичних ракет, а також зброї масового винищення. Долучаться до цього процесу також союзники, а також міжнародні партнери з ООН.

Це вже п'ята ракета за 10 днів

Зауважимо, що в Японії 4 жовтня пролунала повітряна тривога. Як повідомили у Токіо, балістична ракета перелетіла через країну та впала у Тихому океані.

Крім того, мешканців північних регіонів закликали бути готовими до того, що у будь-який момент їм потрібно буде евакуюватися. Зауважимо, що це вже щонайменше п'ята ракета, яку КНДР випустила за останні 10 днів.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року у КНДР ухвалили закон. Він передбачає на офіційному рівні застосування ядерної зброї. Мовляв, її можуть використати винятково у "випадку загрози". Але це не все. Ядерне озброєння можуть використати і у разі нападу на керівництво країни, і задля перемоги у війні.

Тоді Кім Чен Ин виголосив цілу промову. За його словами, закріплення ядерного статусу країни – незворотне. А вже після ухвалення законопроєкту, диктатор наголосив, що у країні ніколи не відмовляться від ядерного озброєння. Усе це неабияк нагадує тези, якими послуговуються у Кремлі.

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