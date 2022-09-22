Раніше офіційні особи США заявили, що росія може придбати ракети та артилерійські снаряди у Північної Кореї. Такі кроки свідчать про те, що санкції Заходу перешкоджають зусиллям країни-агресорки у війні в Україні.

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КНДР відхрещується від постачання зброї росіянам

Невідомий чиновник міністерства оборони Північної Кореї стверджує, що їхня країна ніколи раніше не експортувала зброю чи боєприпаси до росії, і вони буцімто не планують їх експортувати.

Також він звинуватив США та інші "ворожі сили" в поширенні чуток для "переслідування своїх низьких політичних і військових цілей".

Нагадаємо, що головний редактор Defence Express Олег Катков заявляв, що окупанти відчувають певну нестачу боєприпасів. Тому росія намагається закупити їх у країн Східної Азії, зокрема КНДР.

Так, є підтверджене відео, як наші бійці на кинутих позиціях загарбників знайшли міни китайського виробництва. Окупанти могли купити боєприпаси через треті країни, наприклад, країни Африки або КНДР.

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