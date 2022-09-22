Ранее официальные лица США заявили, что россия может приобрести ракеты и артиллерийские снаряды в Северной Корее. Такие шаги говорят о том, что санкции Запада препятствуют усилиям страны-агрессора в войне в Украине.

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КНДР открещивается от поставок оружия россиянам

Неизвестный чиновник министерства обороны Северной Кореи утверждает, что их страна никогда раньше не экспортировала оружие или боеприпасы в россию, и они не планируют их экспортировать.

Также он обвинил США и другие "вражеские силы" в распространении слухов для "преследования своих низких политических и военных целей".

Напомним, что главный редактор Defence Express Олег Катков заявлял, что оккупанты испытывают определенную нехватку боеприпасов. Поэтому Россия пытается закупить ее у стран Восточной Азии, в частности КНДР.

Да, есть подтвержденное видео, как наши бойцы на брошенных позициях захватчиков нашли мины китайского производства. Оккупанты могли купить боеприпасы через третьи страны, например, страны Африки или КНДР.

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