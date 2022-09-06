Недавно стало известно, что россия получила партию иранских беспилотников, а артиллерийские снаряды и ракеты она покупает у Северной Кореи. Однако бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 каналу, что беспокоиться о том, что это поможет россии в войне – не стоит.

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"Там не тот калибр, к которому они привыкли, будет проблема совместить. Они лишь частично перекроют потребности. Украинские военные превратили в пепел более 150 вражеских складов. Разумеется, у россиян большая проблема со снарядами. Но я не думаю, что это их спасет" , – думает Ступак.

Каждый хочет получить свое

Северная Корея пытается извлечь из всего происходящего максимальный профит. Иранцы продают россиянам беспилотники, зарабатывают деньги и имеют перспективу продать в Европу очень большое количество своей нефти. Китай и Индия – они тоже просто зарабатывают на россии.

Глобальных союзников, которые сказали бы: "Дядя вова, мы с тобой до конца!" – нету. Все стараются просто заработать. Just business – и россия стала в этом исключительно заложником,

– подчеркнул Ступак.

Выгоднее стоять рядом с победителем

С начала войны все наблюдали, упадет ли Украина. А точнее, подчеркивает Ступак, когда упадет.

Когда увидели, что не падает, мир стал понимать: зачем ввязываться в эту войну на стороне лузера? С каждой неделей, с каждым месяцем этот лузер становится все более обозримым, он единственный, и никто не хочет становиться рядом и подсвечиваться в лучах его отрицательной славы,

– объяснил бывший сотрудник СБУ.

Китаю неудобно становиться рядом, Индии – тоже. Даже Северная Корея на фоне россии выглядит островком адекватности и нормальности, насколько это возможно. "Да, она угрожает оружием, но ведет себя цивилизованно, по сравнению с кадебистом путиным", – отмечает Ступак.

Все ждут распределения россии

Сегодня единство украинцев, мощная работа ВСУ и поддержка всего цивилизованного мира с каждым приближают нашу победу. Даже те страны, которые недавно были нейтральными, осознают, что лучше стать на сторону победителей. Это позволит им взять свою квоту в разделе россии, российских ресурсов, российской территории.

"Хотя, территории вряд ли, туда нужно вкладывать деньги, а вот предприятие какое-то взять – "норильский никель", "русский алюминий", "роснефть". Они имеют цель, где-то далеко рисуют. Никто в этом не признается, но планы распределения уже есть на черновиках", – сказал Ступак.

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