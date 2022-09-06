Нещодавно стало відомо, що росія отримала партію іранських безпілотників, а артилерійські снаряди та ракети вона купує в Північної Кореї. Однак колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 каналу, що перейматися про те, що це допоможе росії у війні – не варто.

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"Там не той калібр, до якого вони звикли, буде проблема з сумісництвом. Вони лише частково перекриють потреби. Українські військові перетворили на попіл понад 150 ворожих складів. Зрозуміло, у росіян велика проблема зі снарядами. Але я не думаю що це їх врятує", – гадає Ступак.

Кожен хоче отримати своє

Північна Корея намагається отримати з усього того, що відбувається, максимальний профіт. Іранці продають росіянам безпілотники, заробляють гроші та мають перспективу продати в Європу надзвичайно велику кількість своєї нафти. Китай та Індія – вони також просто заробляють на росії.

Глобальних союзників, які сказали б: "Дядя вова, ми з тобою до кінця!" – немає. Усі намагаються просто заробити. Just business – і росія стала в цьому винятково заручником,

– наголосив Ступак.

Вигідніше стояти поруч із переможцем

З початку війни усі спостерігали, чи впаде Україна. А точніше, підкреслює Ступак, коли впаде.

Коли побачили, що не падає, світ почав розуміти: навіщо вплутуватися у цю війну на боці лузера? З кожним тижнем, з кожним місяцем цей лузер стає все більш осяжним, він єдиний, і ніхто не хоче ставати поруч і підсвічуватися у променях його негативної слави,

– пояснив колишній співробітник СБУ.

Китаю незручно ставати поруч, Індії – також. Навіть Північна Корея на фоні росії виглядає острівцем адекватності та нормальності, наскільки це можливо. "Так, вона погрожує зброєю, але поводить себе цивілізовано, у порівнянні з кадебістом путіним", – зауважує Ступак.

Усі чекають на розподіл росії

Сьогодні єдність українців, потужна робота ЗСУ та підтримка усього цивілізованого світу з кожним наближають нашу перемогу. Навіть ті країни, які донедавна були нейтральними, усвідомлюють, що краще стати на бік переможців. Це дозволить їм взяти свою квоту у розділенні росії, російських ресурсів, російської території.

"Хоча, території навряд чи, туди потрібно вкладати гроші, а ось підприємство якесь взяти – "норільскій нікєль", "русскій алюміній", "роснєфть". Вони мають собі це на меті, десь далеко малюють. Ніхто у цьому не зізнається, але плани розподілу вже є на чернетках", – сказав Ступак.

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