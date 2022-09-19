Про це 24 каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. На його думку, якби загарбникам вистачало боєприпасів, то вони не просили б їх у КНДР.

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Росія не готувалася до затяжної війни

Також Катков розповів, що є підтверджене відео, як наші бійці на кинутих позиціях загарбників знайшли міни китайського виробництва. Втім, вони не обов'язково могли бути передані саме Китаєм. Окупанти могли купити боєприпаси через треті країни, наприклад, країни Африки або КНДР.

Сам факт того, що росіяни починають закуповувати боєприпаси, маючи величезну кількість їхнього виробництва, – це вже показник,

– зазначив головний редактор Defence Express.

За його словами, насправді жодне виробництво не може поновлювати витрату боєприпасів під час боїв у режимі онлайн. Так, власні виробничі потужності дозволяють лише трохи зменшити падіння їх кількості на складах.

"Росіяни не готувалися до затяжної війни, яка триватиме пів року. Це означає, що планів щодо розгортання виробничої бази та створення додаткових запасів також не було", – пояснив Катков.

Катков пояснив, чи дійсно росіянам бракує боєприпасів: дивіться відео

Втрати окупантів у війні проти України

У Генштабі ЗСУ опублікували актуальні дані щодо втрат ворога станом на ранок 19 вересня. З початку повномасштабного вторгнення наші захисники ліквідували 54 650 загарбників, з них 170 за минулу добу. Втім, ворог зазнає втрат не тільки в особовому складі, а й у військовій техніці, зокрема росіяни втратили: