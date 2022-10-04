Запуск баллистической ракеты КНДР в США называют опасным и безрассудным решением. Более того, оно свидетельствует о том, что страна откровенно игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН, а также международные нормы безопасности.

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США продолжат ограничивать возможности КНДР

Известно, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан уже общался со своими коллегами. Он провел телефонные разговоры с генсеком Акибой Такео из Секретариата национальной безопасности Японии, а также директором Управления национальной безопасности Кореи Ким Сон Ханом.

Он проконсультировался по надлежащей, а также надежной совместной безопасности и международному ответу. Салливан также отметил, что США продолжат защищать Японию и Корею. В стране не будут оставлять усилия, направленные на ограничение возможностей КНДР. Речь идет об использовании ею запрещенных баллистических ракет, а также оружия массового уничтожения. Присоединятся к этому процессу также союзники, а также международные партнеры ООН.

Это уже пятая ракета за 10 дней

Заметим, что в Японии 4 октября раздалась воздушная тревога. Как сообщили в Токио, баллистическая ракета перелетела через страну и упала в Тихом океане.

Кроме того, жители северных регионов призывали быть готовыми к тому, что в любой момент им нужно будет эвакуироваться. Заметим, что это уже как минимум пятая ракета, которую КНДР выпустила за последние 10 дней.

Напомним, что в сентябре 2022 года в КНДР был принят закон. Он предусматривает на официальном уровне применение ядерного оружия. Мол, ее могут использовать исключительно в случае угрозы. Но это не всё. Ядерное вооружение могут использовать и в случае нападения на руководство страны, и для победы в войне.

Тогда Ким Чен Ын произнес целую речь. По его словам, закрепление ядерного статуса страны – необратимо. А уже после принятия законопроекта диктатор подчеркнул, что в стране никогда не откажутся от ядерного вооружения. Все это очень напоминает тезисы, которыми пользуются в Кремле.

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