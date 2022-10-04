У Токіо повідомили, що балістична ракета перелетіла через Японію та впала у Тихий океан. Країна – стурбована.

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Через інцидент у Японії увімкнули повітряну тривогу. Окрім того, жителів північних регіонів країни закликали бути готовими до евакуації. Тим часом усіх, хто перебуває на території країни, закликали знайти укриття.

ЗМІ повідомляють, що це – щонайменше п'ята ракета, яку КНДР запускала упродовж 10 днів.

У КНДР ухвалили закон про ядерну зброю

У КНДР у вересні 2022 року ухвалили закон, який офіційно дозволяє застосувати ядерну зброю. Це начебто можна зробити у "випадку загрози". Окрім того, застосувати ядерку тепер можуть у разі нападу на керівництво чи для перемоги у війні.

Кім Чен Ин виголосив цілу промову й назвав закріплення ядерного статусу КНДР начебто незворотним. Після ухвалення законопроєкту він додав, що країна нібито ніколи не відмовиться від ядерної зброї. Схоже, що КНДР та Росія живуть за однаковими методичками.