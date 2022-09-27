Віддати шану політику зібралися тисячі людей. Зокрема, до церемонії прощання долучилися понад 700 закордонних гостей та державних лідерів.

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Як минула церемонія прощання

Вдова Абе, Акі Абе, у чорному офіційному кімоно, повільно зайшла до залу Будокан, несучи урну з прахом її чоловіка, поміщену в дерев'яний ящик і загорнуту у фіолетову тканину з золотими смугами. Солдати оборони в білих уніформах взяли прах Абе і поклали його на постамент, заповнений білими і жовтими квітами хризантем і прикрасами.

На похороні присутні, зокрема, представники уряду, парламенту та суду, включно з прем'єр-міністром Фуміо Кісіду. Віцепрезидентка США Камала Гарріс також була присутня серед десятків іноземних високопоставлених гостей і 4300 людей, присутніх на церемонії.

На арену "Ніппон Будокан" в Токіо вийшли колони військових, одягнених у біле, віддаючи шану колишньому прем'єру. Усі встали, коли лунав гімн.

Як минула церемонія прощання з експрем'єром Японії / Фото АР

Через масштаби похорону Абе в Токіо проходять протести

Водночас кілька тисяч протестувальників виступають проти такого масштабного державного похорону. Біля арени Будокан, де відбувається прощання, зібралися протестувальники з плакатами. Вони висловили невдоволення витратами на церемонію.

Зверніть увагу! Вартість похорону становить близько 11,4 мільйона доларів. За словами учасників акції, ці кошти могли б спрямувати на розв'язання економічних проблем.

Протестувальники кажуть, що Абе був розпалювачем війни / Фото EPA, АР

Що відомо про смерть експрем'єра Японії

Сіндзо Абе застрелили 8 липня під час промови. У цей момент з натовпу вийшов чоловік і вистрілив із саморобної вогнепальної зброї. Зловмисником виявився 41-річний чоловік. Його одразу ж затримали правоохоронці.

ЗМІ пишуть, що вбивця колишнього прем'єра Японії вважав, що Абе нібито був пов'язаний з релігійною сектою, через яку збанкрутувала матір нападника. 12 липня у Токіо відбулася приватна церемонія прощання для родини та близьких друзів Абе. Похоронна процесія пройшла через Токіо, де натовп прийшов попрощатися з колишнім прем'єр-міністром.

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