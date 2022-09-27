Почтить политика собрались тысячи людей. В частности, к церемонии прощания приняли участие более 700 зарубежных гостей и государственных лидеров.
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Как прошла церемония прощания
Вдова Абэ, Аки Абэ, в черном официальном кимоно, медленно зашла в зал Будокан, унося урну с прахом ее мужа, помещенную в деревянный ящик и завернутую в фиолетовую ткань с золотыми полосами. Солдаты обороны в белых униформах взяли прах Абэ и положили его на постамент, заполненный белыми и желтыми цветами хризантем и украшениями.
На похоронах присутствуют, в частности, представители правительства, парламента и суда, включая премьер-министра Фумио Кисиду. Вице-президент США Камала Гаррис также присутствовала среди десятков иностранных высокопоставленных гостей и 4300 человек, присутствовавших на церемонии.
На арену "Ниппон Будокан" в Токио вышли колонны военных, одетых в белое, чтя бывшего премьера. Все встали, когда раздавался гимн.
Как прошла церемония прощания с экс-премьером Японии / Фото АР
Из-за масштабов похорон Абэ в Токио проходят протесты
В то же время несколько тысяч протестующих выступают против столь масштабных государственных похорон. У арены Будокан, где проходит прощание, собрались протестующие с плакатами. Они выразили недовольство расходами на церемонию.
Протестующие говорят, что Абэ был разжигателем войны / Фото EPA, АР
Что известно о смерти экс-премьера Японии
Синдзо Абэ был застрелен 8 июля во время речи. В этот момент из толпы вышел мужчина и выстрелил из самодельного огнестрельного оружия. Злоумышленником оказался 41-летний мужчина. Его сразу же задержали правоохранители.
СМИ пишут, что убийца бывшего премьера Японии считал, что Абэ якобы был связан с религиозной сектой, из-за которой обанкротилась мать нападающего. 12 июля в Токио состоялась частная церемония прощания для семьи и близких друзей Абэ. Похоронная процессия прошла через Токио, где толпа пришла попрощаться с бывшим премьер-министром.
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