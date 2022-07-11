"Чувство шока, которое мы все испытываем"

Церемония прощания для семьи и близких друзей состоится 12 июля. На Кубе и в Бразилии объявили национальную траур из-за убийства бывшего премьер-министра Японии.

Важно Синдзо Абэ – убийство самурая

Мировые лидеры произносят свои соболезнования, с этой целью в Японию прилетел государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Президент Байден попросил меня лично, от имени президента, от имени американского народа выразить соболезнования по поводу смерти бывшего премьер-министра Абэ. Я поделился с нашими японскими коллегами чувством потери, чувством шока, которое мы все испытываем при этой ужасной трагедии и убийстве,

– сказал он.

Дональд Трамп подписал письмо соболезнования / Фото CNN

Политики выразили соболезнования

Блинкен передал семье Синдзо Абэ и премьер-министру Японии письма соболезнования от президента США

Премьер-министр Японии Кисида Фумио отметил, что продолжит принимать вызовы, которые не успел завершить Абэ.

Президент Тайваня Цай Инвэнь также выразил соболезнования семье бывшего премьер-министра Абэ и отметил, что приказал всем государственным учреждениям и государственным школам Тайваня приспустить национальные флаги.

Церемония прощания с Синдзо Абэ/ CNN

Кратко об убийстве Синдзо Абэ

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ застрелили 8 июля. Во время речи премьера из толпы вышел мужчина и выстрелил из самодельного огнестрельного оружия.

Правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого в покушении на убийство.

СМИ сообщают, что убийца бывшего премьера Японии считал, что Абэ якобы был связан с религиозной сектой, из-за которой обанкротилась мать нападающего.

Что известно о Синдзо Абэ

Абэ было 67 лет. Он родился в Токио в семье политика. Учился в США и Японии. В политику пришел в 90-е.

Впервые в должности премьер-министра состоял в 2006 – 2007 годах. Второй раз занял эту должность в 2012 году. Ушел в отставку через 8 лет. Причиной такого решения назвал проблемы со здоровьем.

В Украине Абэ побывал в 2015 году. Тогда это был первый визит высокопоставленного чиновника такого ранга в наше государство в истории японско-украинских отношений.

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