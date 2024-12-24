Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Ирпеня Александра Маркушина. Отмечается, что прощание с Героем состоится во вторник, 24 декабря.

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На войне погиб защитник из Ирпеня

Денис Сакун был кадровым военным, родом из Луганской области. В 2018 году мужчина переехал в Ирпень, был демобилизован и работал в сфере IT.

Однако с первых дней полномасштабного вторжения он добровольно присоединился в ряды Воздушных сил ВСУ.

Его военный путь – это история мужества и отваги, что спасла тысячи жизней, которые об этом и не знают. Его главной целью была победа, а после развитие мирного, счастливого будущего для Украины,

– рассказал Александр Маркушин.

За героизм в армии Денис Сакун был награжден орденом "За мужество" III степени, нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест", медалью "Несокрушимым героям российско-украинской войны", нагрудным знаком "За образцовую службу" и другими наградами.

К сожалению, Денис Сакун погиб во время выполнения боевого задания.

Мужественный, преданный защитник, для которого Украина всегда была на первом месте – таким его запомнят родные и знакомые. Сил пережить эту огромную потерю жене Яне, дочери, родителям, друзьям и собратьям Героя,

– написал мэр Ирпеня.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Сакуна. Вечная память!