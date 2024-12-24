Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ірпеня Олександра Маркушина. Зазначається, що прощання з Героєм відбудеться у вівторок, 24 грудня.

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На війні загинув захисник з Ірпеня

Денис Сакун був кадровим військовим, родом із Луганщини. У 2018 році чоловік переїхав до Ірпеня, був демобілізований та працював у сфері IT.

Однак з перших днів повномасштабного вторгнення він добровільно приєднався до лав Повітряних сил ЗСУ.

Його військовий шлях – це історія мужності та відваги, що врятувала тисячі життів, які про це і не знають Його головною метою була перемога, а після розбудова мирного, щасливого майбутнього для України,

– розповів Олександр Маркушин.

За героїзм у війську Денис Сакун був нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня, нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ "Срібний хрест", медаллю "Незламним героям російсько-української війни", нагрудним знаком "За зразкову службу" та іншими відзнаками.

На жаль, Денис Сакун загинув під час виконання бойового завдання.

Мужній, відданий захисник, для якого Україна завжди була на першому місці – таким його запам'ятають рідні та знайомі. Сил пережити цю величезну втрату дружині Яні, донечці, батькам, друзям та побратимам Героя,

– написав мер Ірпеня.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дениса Сакуна. Вічна пам'ять!