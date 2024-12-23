Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Товстенську селищну територіальну громаду у фейсбуці.
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Ігор Могилюк назавжди в строю
Герой родом з села Слобідка. Народився 13 квітня 1996 року.
Ігор Могилюк – солдат, водій 1 кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А0998. На жаль, 12 грудня захисник України загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів у Донецькій області.
Товстенська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Ігоря. Нехай Господь допоможе перенести важкий біль втрати рідної та близької людини. Вічна пам'ять та шана захиснику України…
– наголосили у громаді.
Додали, інформацію про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.
Загинув захисник Ігор Могилюк / Колаж Товстенської громади
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Могилюка. Вічна пам'ять і слава Герою!