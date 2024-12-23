Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Товстенську селищну територіальну громаду у фейсбуці.

Дивіться також Майже рік вважали зниклим безвісти: у боях загинув Сергій Кравчук із Хмельниччини

Ігор Могилюк назавжди в строю

Герой родом з села Слобідка. Народився 13 квітня 1996 року.

Ігор Могилюк – солдат, водій 1 кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А0998. На жаль, 12 грудня захисник України загинув внаслідок артилерійського обстрілу окупантів у Донецькій області.

Товстенська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Ігоря. Нехай Господь допоможе перенести важкий біль втрати рідної та близької людини. Вічна пам'ять та шана захиснику України…

– наголосили у громаді.

Додали, інформацію про дату та час зустрічі Героя повідомлять додатково.

Загинув захисник Ігор Могилюк / Колаж Товстенської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Ігоря Могилюка. Вічна пам'ять і слава Герою!