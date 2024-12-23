Трагическое известие сообщает 24 Канал со ссылкой на Товстенскую поселковую территориальную общину в фейсбуке.

Смотрите также Почти год считали пропавшим без вести: в боях погиб Сергей Кравчук из Хмельницкой области

Игорь Могилюк навсегда в строю

Герой родом из села Слободка. Родился 13 апреля 1996 года.

Игорь Могилюк – солдат, водитель 1 пулеметного взвода роты огневой поддержки воинской части А0998. К сожалению, 12 декабря защитник Украины погиб в результате артиллерийского обстрела оккупантов в Донецкой области.

Товстенская община склоняет головы в глубокой скорби и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Игоря. Пусть Господь поможет перенести тяжелую боль потери родного и близкого человека. Вечная память и уважение защитнику Украины...

– отметили в общине.

Добавили, информацию о дате и времени встречи Героя сообщат дополнительно.

Погиб защитник Игорь Могилюк / Коллаж Товстенской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Могилюка. Вечная память и слава Герою!