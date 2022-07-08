Туда Абе прибыл в рамках избирательной кампании. Политик выступал возле станции Ямато-Сайдадзи с речью в поддержку Либерально-демократической партии.

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Вдруг прозвучали два выстрела. Абе упал на землю. Политика пытались спасти, однако ранения оказались несовместимыми с жизнью. По данным местных журналистов, злоумышленник выстрелил политику в шею и грудь. По словам очевидцев, Абе истекал кровью.

Вероятного нападавшего задержали на месте трагедии

Вероятный нападавший был задержан фактически сразу после того, как открыл огонь. Известно, что мужчина – бывший военный. Ему – 41 год. Сейчас продолжаются допросы.

Кроме того, правоохранители уже изъяли возможное оружие, из которого расстреляли Абе.

В правительстве Японии уже отреагировали на трагедию. Там заявили, что это жестокий акт насилия.

Что известно о Синдзо Абе

Абе было 67 лет. Он родился в Токио в семье политика. Учился в США и Японии. В политику пришел в 90-е.

Впервые в должности премьер-министра был в 2006 – 2007 годах. Второй раз занял эту должность в 2012 году. Ушел в отставку через 8 лет. Причиной такого решения назвал проблемы со здоровьем.

В Украине Абе побывал в 2015 году. Тогда это был первый визит высокопоставленного чиновника такого ранга в наше государство в истории японско-украинских отношений.

Умер Джеймс Каан

Вечером 6 июля ушел из жизни легендарный американский актер Джеймс Каан. Ему было 82 года. Каан вошел в историю кино своими ролями в фильмах "Крестный отец", "Мизери" и "Мост слишком далеко".

Также Каан запомнился зрителям ролями в драме "Лас-Вегас" и в детективном сериале "Гавайи 5.0". В последнем актер снялся вместе со своим сыном Скоттом Кааном.

Смерть актера стала настоящим потрясением для его коллег и почитателей. В сети оставили много трогательных сообщений.

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