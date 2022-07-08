Туди Абе прибув у межах виборчої кампанії. Політик виступав поблизу станції Ямато-Сайдадзі з промовою на підтримку Ліберально-демократичної партії.

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Аж раптом пролунали два постріли. Абе впав на землю. Політика намагалися врятувати, однак поранення виявилися несумісними з життям. За даними місцевих журналістів, зловмисник вистрілив Абе у шию та груди. За словами очевидців, політик стікав кров'ю.

Ймовірного нападника затримали на місці трагедії

Ймовірного нападника затримали фактично відразу після того, як він відкрив вогонь. Відомо, що чоловік – колишній військовий. Йому – 41 рік. Наразі тривають допити.

Окрім того, правоохоронці вже вилучили ймовірну зброю, з якої розстріляли Абе.

В уряді Японії вже відреагували на трагедію. Там заявили, що це – жорстокий акт насильства.

Що відомо про Сіндзо Абе

Абе було 67 років. Він народився у Токіо у сім'ї політика. Навчався у США та Японії. В політику прийшов у 90-х.

Вперше на посаді прем'єр-міністра перебував у 2006 – 2007 роках. Вдруге обійняв цю посаду у 2012 році. Пішов у відставку через 8 років. Причиною такого рішення назвав проблеми зі здоров'ям.

В Україні Абе побував у 2015 році. Тоді це був перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави в історії японсько-українських відносин.

Помер Джеймс Каан

Увечері 6 липня пішов з життя легенадрний американський актор Джеймс Каан. Йому було 82 роки. Каан увійшов в історію кіно своїми ролями у фільмах "Хрещений батько", "Мізері" та "Міст надто далеко".

Також Каан запам'ятався глядачам ролями у драмі "Лас-Вегас" і в детективному серіалі "Гаваї 5.0". В останньому актор знявся разом зі своїм сином Скоттом Кааном.

Смерть актора стала справжнім потрясінням для його колег та шанувальників. У мережі залишили багато щемливих дописів.

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