ЗМІ повідомили, що бразильська модель і снайперка загинула внаслідок російського ракетного удару по Україні. Це сталося всього через три тижні після того, як вона приєдналася до боротьби проти окупантів.

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Що відомо про модель

Таліто до Валле було 39 років, вона брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу, а раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку. Російська ракета влучила в її укриття у Харкові.

За словами інших бійців, вона була єдиним військовослужбовцем, який залишився після першого ракетного удару.

Таліта задокументувала свій досвід конфлікту на ютуб-каналі, де її відео про боротьбу з ІДІЛ зібрали 32 000 переглядів.

У молодості вона працювала моделлю та акторкою, рятувала тварин. Тоді вивчала в університеті право. На відео показувала снайперську підготовку перед приєднанням до збройних сил незалежного Курдистану в Іраку.

З моделлю працював письменник

Він хотів описати досвід Таліти на війні в Україні у книзі. Брат Таліти Тео Родріго Вієра описав її як героя, покликаного рятувати життя та брати участь у гуманітарних місіях.

За його поясненням, вона була в Україні лише три тижні. Працювала не тільки рятувальником, але і стрілком. Вона відповідала за прикриття від наступаючих російських військ.

Переживши бомбардування в столиці України Києві, Таліта пояснювала своїй родині, що не може багато говорити. Адже мобільні телефони контролювали російські безпілотники. Рідним вона дзвонила лише, щоб повідомити, що з нею все гаразд.

Загиблі на війні в Україні

На жаль, гинуть від рук окупантів як українці, так і іноземці, які воюють на нашому боці. Зокрема, стримуючи російських окупантів біля Лисичанська, загинув "Брест" – командир білоруського батальйону "Волат". Воїн з перших днів повномасштабної війни долучилися до ЗСУ.

У війні з російськими загарбниками загинув відомий український військовий кореспондент Олексій Чубашев. У 2021 році захисника звільнили у запас, однак після повномасштабного вторгнення він повернувся до лав ЗСУ, аби боронити Україну.

Загинув і Павло Добротворський з позивним "Історик". Він – засновник молодіжної ГО "Поклик Яру". 24 лютого без вагань він взяв до рук зброю та долучився до війська. На жаль, 18 червня під час бойового завдання на Херсонщині загинув від артилерійського обстрілу.

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