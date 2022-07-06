СМИ сообщили, что бразильская модель и снайперша погибла в результате российского ракетного удара по Украине. Это произошло всего три недели спустя после того, как она присоединилась к борьбе против оккупантов.

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Что известно о модели

Талита до Валле было 39 лет, она участвовала в гуманитарных миссиях по всему миру, а ранее воевала против ИГИЛ в Ираке. Российская ракета попала в ее укрытие в Харькове.

По словам других бойцов, она была единственным военнослужащим, который остался после первого ракетного удара.

Талита задокументировала свой опыт конфликта на ютуб-канале, где ее видео о борьбе с ИГИЛ собрали 32 000 просмотров.

В молодости она работала моделью и актрисой, спасала животных. Тогда изучала в университете право. На видео показывала снайперскую подготовку перед присоединением к вооруженным силам независимого Курдистана в Ираке.

С моделью работал писатель

Он хотел описать опыт Талиты на войне в Украине в книге. Брат Талиты Тео Родриго Виера описал ее как героя, призванного спасать жизнь и участвовать в гуманитарных миссиях.

По его объяснению, она была в Украине всего три недели. Работала не только спасателем, но и стрелком. Она отвечала за прикрытие от наступающих российских войск.

Пережив бомбардировки в столице Украины в Киеве, Талита объясняла своей семье, что не может много говорить. Ведь мобильные телефоны контролировали российские беспилотники. Родным она звонила только, чтобы сообщить, что с ней все хорошо.

Погибшие на войне в Украине

К сожалению, гибнут от рук оккупантов как украинцы, так и иностранцы, которые воюют на нашей стороне. В частности, сдерживая российских оккупантов возле Лисичанска, погиб "Брест" – командир белорусского батальона "Волат". Воин с первых дней полномасштабной войны присоединился к ВСУ.

В войне с российскими захватчиками погиб известный украинский военный корреспондент Алексей Чубашев. В 2021 году защитника уволили в запас, однако после полномасштабного вторжения он вернулся в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину.

Погиб и Павел Добротворский с позывным "Историк". Он – основатель молодежной ОО "Зов Яра". 24 февраля без колебаний он взял в руки оружие и присоединился к войску. К сожалению, 18 июня во время боевого задания в Херсонской области погиб от артиллерийских обстрелов.

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