Батальон "Волат" входит в полк имени Костуся Калиновского, который помогает украинским военным противостоять российским оккупантам.

Ранее Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского

Как погиб "Брест" и что о нем известно

26 июня бойцы батальона "Волат" сдерживали танковый прорыв россиян возле Лисичанска. Небольшая группа воинов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Уже за несколько часов столкновения отважные защитники из Беларуси отбили россиян и атаковали их технику. Во время боя только один воин батальона получил легкое ранение.

Однако после этого путинские солдаты пошли на защитников с танками и заставили их отступить. Батальон даже тогда не сдался и направил украинскую артиллерию против живой силы и техники врага. В один момент связь с батальоном прервалась.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить наступление танковой колонны, тем самым дав возможность безопасно отвести основные силы на этом направлении,

– отметили в полку.

Во время боя героически погиб командир батальона "Волат" с позывным "Брест". В полку Калиновского отметили, что "Брест" был мужественным, решительным и готовым на все ради каждого своего бойца. У воина был исключительный авторитет среди солдат полка. Помогая Украине, он верил в будущее свободной Беларуси. Поэтому эта потеря очень тяжелая для полка.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина "Бреста" из-за потери. К теме Белорусский батальон Кастуся Калиновского стал полком

Что произошло с другими бойцами батальона после отступления

3 защитников пропали без вести. Пока их разыскивают;

воин Ян Джурбейко с позывным "Тромбли" находится в плену россиян.

Обратите внимание! Белорусский оппозиционный журналист Франек Вячорка рассказал, что на стороне Украины воюют не менее 1,5 тысяч его сограждан. Кроме того, по словам журналиста, множество белорусов ведут партизанскую борьбу.

К теме смотрите видео о том, что на войне погиб известный военный корреспондент Алексей Чубашев: