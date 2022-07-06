Батальон "Волат" входит в полк имени Костуся Калиновского, который помогает украинским военным противостоять российским оккупантам.
Ранее Погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского
Как погиб "Брест" и что о нем известно
26 июня бойцы батальона "Волат" сдерживали танковый прорыв россиян возле Лисичанска. Небольшая группа воинов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Уже за несколько часов столкновения отважные защитники из Беларуси отбили россиян и атаковали их технику. Во время боя только один воин батальона получил легкое ранение.
Однако после этого путинские солдаты пошли на защитников с танками и заставили их отступить. Батальон даже тогда не сдался и направил украинскую артиллерию против живой силы и техники врага. В один момент связь с батальоном прервалась.
Можно с уверенностью сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить наступление танковой колонны, тем самым дав возможность безопасно отвести основные силы на этом направлении,
– отметили в полку.
Во время боя героически погиб командир батальона "Волат" с позывным "Брест". В полку Калиновского отметили, что "Брест" был мужественным, решительным и готовым на все ради каждого своего бойца. У воина был исключительный авторитет среди солдат полка. Помогая Украине, он верил в будущее свободной Беларуси. Поэтому эта потеря очень тяжелая для полка.
Что произошло с другими бойцами батальона после отступления
- 3 защитников пропали без вести. Пока их разыскивают;
- воин Ян Джурбейко с позывным "Тромбли" находится в плену россиян.
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