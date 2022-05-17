Павел "Волат" погиб во время освобождения одного из украинских сел от российских оккупантов. Он получил смертельное ранение. Его пытались доставить в госпиталь в критическом состоянии, но не успели. Информация о гибели командира подтверждена на странице батальона в соцсетях.

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"Волат" был настоящим воином-легендой: он был многократно ранен, но каждый раз Павел обманывал смерть – и каждый раз возвращался на службу, – говорится в сообщении батальона.

Где именно произошло сражение с участием "Волата" – не сообщается.

Издание "Наша Ніва" сообщает, что это уже шестой белорус, погибший в Украине на войне, начатой Россией.

Сам батальон был сформирован в марте 2022 г. после начала войны. Первоначально у него была цель защита Киева от российских оккупантов. Назван в честь Кастуся Калиновского – одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи 1863 года, национального героя Беларуси.

25 марта 2022 года белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных сил Украины, а бойцы приняли присягу.