Павло "Волат" загинув під час звільнення одного з українських сіл від російських окупантів. Він отримав смертельне поранення. Його намагалися доставити до шпиталю у критичному стані, але не встигли. Інформацію про загибель командира підтверджена на сторінці батальйону в соцмережах.

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"Волат" був справжнім воїном-легендою: він був багато разів поранений, але кожного разу Павло обманював смерть – і щоразу повертався на службу, – йдеться в повідомленні батальйону.

Де саме стався бій за участі "Волата" – не повідомляється.

"Волат" не любив зніматися, тож фото чи відео після нього залишилося небагато. Але пам'ять залишилася. Пам’ять тих, кого він врятував у бою, хто завдячує своїм життям його відвагою. Пам'ять воїнів його роти, в якій він був ядром і серцем. Пам'ять тих, кого він захищав. Нехай у кожному з нас живе пам’ять про Павла "Волата" – за чию свободу він віддав життя", – зазначили його побратими.

Білоруси на війні проти Росії

Видання "Наша Ніва" повідомляє, що це вже шостий білорус, який загинув в Україні на війні, яку розпочала Росія. Раніше загинули Костянтин "Фенікс" Дзюбайло, Ілля "Литвин" Хренов, Олексій "Тур" Скобля, Дмитро "Терор" Апанасович і Дмитро "Ганс" Рубашевський.

Сам батальйон Кастуся Калиновського був сформований у березні 2022 року після початку війни. Першочергово він мав на меті захист Києва від російських окупантів. Названо на честь Кастуся Калиновського — одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії 1863 року, національного героя Білорусі.

25 березня 2022 року білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу Збройних сил України, а бійці склали присягу. В цей день в Білорісі відзначають День Волі

Чисельність білоруського батальйону – близько 500 осіб.

Білоруси з цього батальйону не можуть повернутися додому, адже там на них очікують кримінальні переслідування режиму Лукашенка.