Батальон белорусских добровольцев вошел в состав Вооруженных Сил Украины еще в марте. Его назвали в честь национального героя и одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, украинцев и литовцев.
Заметьте , погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского.
Батальон Калиновского стал полком
Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского был реорганизован в полк.
Учитывая масштабы стоящих перед белорусскими воинами задач, переходим к следующему этапу создания национальной воинской части. Объявляется создание Белорусского полка имени Кастуся Калиновского,
– говорится в сообщении.
В состав полка войдут:
- батальон "Литвин";
- батальон "Волат".
"Победа будет за нами. Да здравствует Беларусь! Слава Украине!", - подытожили защитники.
Полк Кастуся Калиновского реорганизовали в батальон: смотрите видео
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Война в Украине: последние новости
- В Генштабе ВСУ рассказали, что российские кафиры сосредоточивают основные усилия на Юге и Востоке Украины. В частности, они пытаются вести наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе . В то же время, захватчики обстреливают населенные пункты из артиллерии.
- Также россияне обстреливают Сумскую область. Кроме того, они вторично попытались прорвать границу . Однако украинским защитникам удалось остановить их наступление. Тем не менее, в ближайшее время штурм может возобновиться.
- По словам заместителя министра обороны Анна Маляр, кафиры не имеют преимущества в воздухе. Однако риск вражеских ракетных ударов остается на всей территории нашего государства.
- В то же время, украинские бойцы продолжают уничтожать российских захватчиков. В частности, в Запорожье украинские бойцы обезвредили примерно 50 российских военных и уничтожили 20 единиц вражеской техники.
Стоит посмотреть – белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ