На Запорожье ликвидировали еще 20 российских военных
В пресс-службе Сил обороны Запорожского края сообщили, что украинские воины продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.
Достойно внимания Оккупанты из-за незнания топографии снова "заблудились": их техника загорелась
В течение 16 мая Вооруженным Силам Украины удалось убить 20 российских военнослужащих в Запорожской области. Еще 33 российских оккупанта получили ранения.
Также ВСУ уничтожили немало техники вооруженных сил России, в частности:
- 5 танков;
- 1 самоходную артиллерийскую установку;
- 5 боевых бронированных машин;
- 8 единиц автомобильной техники;
- 3 миномета.
Последние новости из Запорожья
- Войска агрессора не прекращают обстреливать Запорожскую область. 16 мая Силы обороны Запорожского края сообщили, что россияне снова обстреляли Гуляйполе и село Каменское. В результате вражеского удара были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.
- В Запорожской областной военной администрации рассказали, что оккупанты разрушили дорогу между Пологами и Гуляйполем. Кроме того, войска агрессора обстреливали позиции ВСУ из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
- Следует заметить, что российские военные получили приказ готовить временно оккупированный Энергодар к так называемому "референдуму". Также россияне врываются в квартиры мирных жителей и похищают мужчин.
- 15 мая вооруженные силы России били по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Малая Токмачка и Новоандреевка. Используя авиацию, россияне наносили удары по промышленным и гражданским объектам в Запорожье.
- С каждым днем все сложнее ситуация становится во временно оккупированном Мелитополе. Там российские военные составляют списки местных жителей, которые остались, и продолжают грабить заводы. В то же время, среди местного населения растут протестные настроения против оккупантов.
- Недавно стало известно, что украинские добровольцы разбили группу морской пехоты врага в Запорожье. Украинские воины разбили врага 7 мая. ВСУ сожгли два вражеских танка, несколько БМП и личный состав.
К сведению – где были обстрелы: ситуация по областям Украины: смотрите видео