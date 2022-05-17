На Запорожье ликвидировали еще 20 российских военных

В пресс-службе Сил обороны Запорожского края сообщили, что украинские воины продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

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В течение 16 мая Вооруженным Силам Украины удалось убить 20 российских военнослужащих в Запорожской области. Еще 33 российских оккупанта получили ранения.

Также ВСУ уничтожили немало техники вооруженных сил России, в частности:

5 танков;

1 самоходную артиллерийскую установку;

5 боевых бронированных машин;

8 единиц автомобильной техники;

3 миномета.

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