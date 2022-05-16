Также захватчики обстреляли деревню Каменское Васильевского района. Повреждены еще 2 дома. Об этом сообщили в Силах обороны Запорожского направления 16 мая.

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В Гуляйполе решисты в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру. В результате артиллерийских ударов повреждены жилые дома местных жителей. Некоторые помещения от прямых попаданий полностью разрушены. Во многих домах местных жителей разрушены крыши, иссечены стены, выбиты окна,

– говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли Гуляйполе: видео

Ситуация в Запорожье

Активные боевые действия в течение суток 15 мая в Запорожье враг не проводил. Российские оккупанты обстреливали область локально из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

Для улучшения своего тактического положения захватчики проводили воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Также противник наращивал инженерное оборудование занятых позиций.

Российские группировки войск основные усилия продолжают сосредоточиваться на направлениях Гуляйполя, Малиновки, Великой Новоселки Донецкой области.

На временно оккупированных территориях российские оккупанты запугивают людей и угрожают представителям легитимных органов местной власти, учреждений и организаций, их семьям с целью создания в занятых городах пророссийских администраций.

В Мелитополе захватчики собирают личные данные жителей города, а в Самойловке занимаются мародерством.

Пиротехники продолжают работать. За сутки 16 мая они уничтожили 2 кассетных элемента 3Б30 в селе Новояковловка.

Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме Орехова и Гуляйполе).

Потери врага в Запорожском направлении 15 мая

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении дают достойный отпор. В течение суток 16 мая они уничтожили:

личного состава – 37 человек ликвидировано и 54 человек ранено;

танков – 1;

реактивных систем залпового огня "Град" – 2; ️

боевых бронированных машин – 15, из них 1 – ББМ "Тигр";

автомобильной техники – 6;

противотанковых ракетных комплексов – 2;

склад хранения боеприпасов – 1.

Кроме того, ВСУ захватили БМП-3.

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