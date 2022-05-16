Також загарбники обстріляли село Кам'янське Василівського району. Пошкоджено ще 2 будинки. Про це повідомили в Силах оборони Запорізького напрямку 16 травня.

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У Гуляйполі рашисти вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру. Внаслідок артилерійських ударів, пошкоджено житлові будинки місцевих жителів. Деякі приміщення від прямих влучань повністю зруйновані. У багатьох будинках місцевих мешканців зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна,

– мовиться в повідомленні.

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Ситуація на Запоріжжі

Активних бойових дій впродовж доби 15 травня на Запоріжжі ворог не проводив. Російські окупанти обстрілювали область локально з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

Для покращення свого тактичного становища, загарбники проводили повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Також противник нарощував інженерне обладнання зайнятих позицій.

Російські угруповання військ основні зусилля продовжують зосереджувати на напрямках Гуляйполя, Малинівки, Великої Новосілки Донецької області.

На тимчасово окупованих територіях російські окупанти залякують людей та погрожують представникам легітимних органів місцевої влади, установ та організацій, їхнім родинам, з метою створення в зайнятих містах проросійських адміністрацій.

У Мелітополі загарбники збирають особисті дані жителів міста, а в Самойлівці займаються мародерством.

Піротехніки продовжують працювати. За добу 16 травня вони знищили 2 касетні елементи 3Б30 в селі Новояковлівка.

Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім Оріхова та Гуляйполе).

Втрати ворога на Запорізькому напрямку 15 травня

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку дають гідну відсіч. Протягом доби 16 травня вони знищили: ️

особового складу – 37 осіб ліквідовано та 54 особи поранено;

танків – 1;

реактивних систем залпового вогню "Град" – 2; ️

бойових броньованих машин – 15, з них 1 – ББМ "Тигр";

автомобільної техніки – 6;

протитанкових ракетних комплексів – 2;

склад зберігання боєприпасів – 1.

Окрім того, ЗСУ захопили БМП-3.

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